4 kişinin öldüğü kaza sonrası traktörlere reflektör takılmaya başladı

MUŞ'ta, cumartesi günü, otomobilin sürücüsünün kontrolünden çıkarak traktöre arkadan çarpması sonucu 4 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından traktörlere reflektör takılmaya başlandı. Vali İlker Gündüzöz, "Eğer traktörde reflektör olsaydı, belki o 4 kardeşimiz hayattaydı" dedi.Hasköy ilçesinde, 20 Temmuz günü saat 23.00 sıralarında, düğünden dönen Şefik Özen yönetimindeki 65 KC 768 plakalı otomobil, karanlıkta önündeki traktöre çarptı. Kazada otomobildeki Özen'in gelini Gülfem Özen (35) ile torunu Bedirhan (9) olay yerinde, Esmanur (8) ise bir gün sonra hastanede hayatını kaybetti. Şefik Özen'in de 22 Temmuz günü hastanede hayatını kaybettiği kazanın ardından valilik harekete geçti.Tarımsal faaliyette bulunan zirai araçlara yönelik denetimlerin sıklaştırıldığı kentte traktörlere de reflektör takılmaya başlandı. Polis ve jandarmanın yaptığı denetimleri inceleyen Vali İlker Gündüzöz, sürücüleri uyarıp traktör römorklarına reflektör çaktı. Tarım araçlarının trafikte güven içinde ilerlemesinin önemine dikkat çeken Vali Gündüzöz, "Bazı araçlar trafikte tehlike oluşturabiliyorlar. Tüm bunların dışında, trafik kurallarına uyulması son derece önemlidir. Örneğin, traktörlerin kasalarında reflektör bulundurulması gerekiyor. Gece görüşünü tamamen garanti altına alabilecek basit bir uygulama ve maliyeti de son derece düşük bir malzeme. Reflektörler gece, arkadan gelen araçların traktör kasasını görmesini sağlıyor ve fiyatı da 22 TL'lik bir şey. Bu basit reflektör üçgeni, hayat kurtarır" dedi.'REFLEKTÖR OLSAYDI 4 KARDEŞİMİZ HAYATTAYDI'Hasköy ilçesinde 2'si çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği kazayı hatırlatan Vali Gündüzöz, "Biz bu kampanyayı planladık, hayata geçirmek için bugünü ön görmüştük. Bu arada ne kadar haklı olduğumuzu meydana çıktı. Hasköy ilçemiz tarafında bir traktör kasasının altına, bir sivil araç girdi. Maalesef orada, 4 tane can gitti. Eğer reflektör olsaydı, belki o 4 kardeşimiz hayattaydı. Bunlardan ikisi çocuk ve biri anne, birisi de dede. Yani hayatta olacaklardı" diye konuştu.Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle sürücüleri uyaran Vali Gündüzöz, trafik kurallarına uyulmasını istedi.

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