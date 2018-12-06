Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sağlık Müdürlüğünde 4 milyon liralık yolsuzluk iddiası; 3 mutemet tutuklandı
4 milyon liralık yolsuzluk iddiası;...
Türk Doktora ABD'de “Yılın Doktoru” Ödülü
Türk Doktora ABD'de “Yılın Doktoru”...
Binali Yıldırım'dan Kıbrıs açıklaması
Binali Yıldırım'dan Kıbrıs açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'tan 'çocuk kavramı' açıklaması
Bakan Ziya Selçuk'tan 'çocuk kavramı'...

4 kişilik ailenin evi yangında kullanılamaz hale geldi

MANİSA'nın Kula ilçesinde, 2 çocuklu Evran ailesinin tek katlı müstakil evi yandı. Kula'nın kırsal İncesu Mahallesi'ndeki Abdullah Evran'a ait tek katlı müsakil evde, bugün saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından...

4 kişilik ailenin evi yangında kullanılamaz hale geldi
MANİSA'nın Kula ilçesinde, 2 çocuklu Evran ailesinin tek katlı müstakil evi yandı.
Kula'nın kırsal İncesu Mahallesi'ndeki Abdullah Evran'a ait tek katlı müsakil evde, bugün saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangında, alevler kısa sürede tüm evi sardı. Dumanları fark eden komşuların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri 1 saatlik çaba sonucu alevleri söndürürken, ev kullanılmaz hale geldi. Yangın sırasında Abdullah Evran'ın çalıştığı deri fabrikasında, eşinin işte, 2 çocuklarının da okulda okulda olduğu öğrenildi. Kış gününde evsiz kalan Evran çifti, büyük üzüntü yaşadı. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

istanbul escort