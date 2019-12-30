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4 kişilik aile, eve giren farelerden kurtulmak isterken zehirlendi
ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde evlerine giren farelerden kurtulmak için dolap ve yataklarının altına zehir koyan 4 kişilik aile, hastaneye kaldırıldı. İmamoğlu ilçesinde oturan Derya Karakuş, cumartasi günü akşam evlerine giren farelerden...
GÜVENLİK 30.12.2019, 10:21
ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde evlerine giren farelerden kurtulmak için dolap ve yataklarının altına zehir koyan 4 kişilik aile, hastaneye kaldırıldı.
İmamoğlu ilçesinde oturan Derya Karakuş, cumartasi günü akşam evlerine giren farelerden kurtulmak için yatak ve dolapların altlarına zehir koydu. Havanın soğuk geçmesi nedeniyle kapı ve pencereleri kapalı olan evde uyuyan Karakuş, bir süre sonra uykusundan öksürerek uyandı. Evdeki ağır kokudan şüphelenerek, eşini de uyandıran Derya Karakuş, kendisini kötü hissedince sağlık ekiplerine haber verdi. Uykudaki 2 çocuğunu bir türlü uyandıramayan Karakuş, panik yaşadı. Eve gelen sağlık ekipleri, Karakuş ailesini hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan anne, baba ve çocukları tedavilerinin ardından taburcu oldu.
EVDE İNCELEME
Olayın yaşandığı evde polis ekipleri, giriş-çıkışlara izin vermedi. AFAD ekipleri ise eve gelerek gaz ölçümü yaptı. Herhangi bir tehlike olmadığı saptanan evin pencere ve kapıları açılarak havalandırıldı. Evdeki fare zehirleri temizlendi.
İmamoğlu ilçesinde oturan Derya Karakuş, cumartasi günü akşam evlerine giren farelerden kurtulmak için yatak ve dolapların altlarına zehir koydu. Havanın soğuk geçmesi nedeniyle kapı ve pencereleri kapalı olan evde uyuyan Karakuş, bir süre sonra uykusundan öksürerek uyandı. Evdeki ağır kokudan şüphelenerek, eşini de uyandıran Derya Karakuş, kendisini kötü hissedince sağlık ekiplerine haber verdi. Uykudaki 2 çocuğunu bir türlü uyandıramayan Karakuş, panik yaşadı. Eve gelen sağlık ekipleri, Karakuş ailesini hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan anne, baba ve çocukları tedavilerinin ardından taburcu oldu.
EVDE İNCELEME
Olayın yaşandığı evde polis ekipleri, giriş-çıkışlara izin vermedi. AFAD ekipleri ise eve gelerek gaz ölçümü yaptı. Herhangi bir tehlike olmadığı saptanan evin pencere ve kapıları açılarak havalandırıldı. Evdeki fare zehirleri temizlendi.
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