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4 kentte silah kaçakçılarına operasyon: 61 gözaltı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () –BURSA merkezli olarak, 4 kentte kaçak silah ticareti yapanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 114 kaçak silah ele geçirildi, 61 kişi gözaltına alındı. İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı,...

4 kentte silah kaçakçılarına operasyon: 61 gözaltı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () –BURSA merkezli olarak, 4 kentte kaçak silah ticareti yapanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 114 kaçak silah ele geçirildi, 61 kişi gözaltına alındı.
İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı, kaçak silah satışı yapanların yakalanması için 4 aydan bu yana yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda düğmeye bastı. Başsavcılık talimatıyla İnegöl ilçesi başta olmak Bursa’nın Karacabey, Orhangazi, Keles, Orhaneli, Harmancık, Yenişehir, Gemlik ve İznik ilçeleri ile Ankara, Sakarya ve Bilecik’te toplam 13 ilçede önceden belirlenen adreslere şafak vakti baskın yapıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, 74 evi didik didik aradı.
114 KAÇAK SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonlarda 38 tabanca, 28 av tüfeği ve 48 kurusıkı tabanca olmak üzere 114 silah ile 7 bin tabanca fişeği, 1 operasyonel çelik yelek ele geçirildi. Ayrıca silah ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 30 bin liraya el konuldu, 29'u İnegöl’de, toplam 61 kişi gözaltına alındı. Yapılan araştırmalar sonucunda Doğu illerinden getirilen silahların Bursa’da piyasaya sürüldüğü öğrenildi.

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