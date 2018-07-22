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4. kattan beton zemine çakıldı

BEŞİKTAŞ'ta bir kişi 4. katta beton zemine düştü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılan yaralı hastaneye kaldırıldı. Olay Cihannuma Mahallesi İsmaliye Sokakta saat 07.00 sıralarında meydana geldi....

4. kattan beton zemine çakıldı
BEŞİKTAŞ'ta bir kişi 4. katta beton zemine düştü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılan yaralı hastaneye kaldırıldı.


Olay Cihannuma Mahallesi İsmaliye Sokakta saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı  Suvir Sunder Chanrai 5 katlı apartmanın 4. katında  binanın bahçe katındaki beton zemine  düştü. Ses duyan apartman sakinleri bir kişinin yerde yattığını gördü. 
Durum hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 5 metre yüksekliğindeki bahçe duvarından aşağıya inemedi. İtfaiye ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımı ile sağlık ekipleri yaralının yanına inebildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı halat yardımı ile bulunduğu yerden yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu  çıkartıldı. Ambulansa alınan yaralı ambulans ile Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Mahalle sakini Hüseyin Kurt "Arka bahçede 4-5 civarlarında bir gürültü duyduk. Arka bahçede vatandaşın birisi yatıyordu.Yukarıdan düştü deniliyor. Kişi şuanda yaşıyor" dedi. 

 

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