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4 katlı binanın çatı katı yandı: 1 kişi dumandan etkilendi

BARTIN’ın Ulus ilçesinde çatı katında çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastanede tedaviye alındı. Yangın 23:30 sıralarında ilçedeki Kaldırım Mahallesinde meydana geldi. Adile Arpacık’a ait 4 katlı binanın çatı katında...

GÜVENLİK 26.08.2019, 07:15
BARTIN’ın Ulus ilçesinde çatı katında çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastanede tedaviye alındı. Yangın 23:30 sıralarında ilçedeki Kaldırım Mahallesinde meydana geldi. Adile Arpacık’a ait 4 katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Duman ve alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Çatı katında oturan Sercan Akgöz (20), dumandan etkilenmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağırıldı. Akgöz, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınırken, çatı katındaki daire kullanılamaz hale geldi. Yangınla çıkış nedeni ile ilgili araştırma başlatıldı.

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