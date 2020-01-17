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4 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yangın
GÜVENLİK 17.01.2020, 16:52
HAKKARİ'de, 4 katlı apartmanın en üst katındaki, apartman sahibi Ayhan Tekçe'ye (38) ait dairede yangın çıktı. Ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın, sabah saatlerinde Karşıyaka Mahallesi'nde Ayhan Tekçe'ye ait 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairede bilinmeyen nedenle çıktı. Alt kattaki komşularını ziyarete giden Tekçe ailesi, patlama sesi duydu. Bunun üzerine kapıdan çıkan aile, dairelerinden duman yükseldiğini gördü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahalede bulundu. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın, söndürüldü.
Yeraltı elektrik kablolarından çıktığı tahmin edilen yangında daire kullanılmaz hale geldi.
Ev sahibi Ayhan Tekçe, "Evimizde yağıştan dolayı elektrik kesildi. Aşağıdayken bir anda çok yüksek bir voltajla geldi. Çok şükür can kaybımız yok. Evimizdeki eşyalar tamamen küle dönüşmüş. Bu konunun araştırılmasın istiyoruz" dedi.
Yangın, sabah saatlerinde Karşıyaka Mahallesi'nde Ayhan Tekçe'ye ait 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairede bilinmeyen nedenle çıktı. Alt kattaki komşularını ziyarete giden Tekçe ailesi, patlama sesi duydu. Bunun üzerine kapıdan çıkan aile, dairelerinden duman yükseldiğini gördü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahalede bulundu. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın, söndürüldü.
Yeraltı elektrik kablolarından çıktığı tahmin edilen yangında daire kullanılmaz hale geldi.
Ev sahibi Ayhan Tekçe, "Evimizde yağıştan dolayı elektrik kesildi. Aşağıdayken bir anda çok yüksek bir voltajla geldi. Çok şükür can kaybımız yok. Evimizdeki eşyalar tamamen küle dönüşmüş. Bu konunun araştırılmasın istiyoruz" dedi.
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