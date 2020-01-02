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4 katlı apartmanda yangın
Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), )- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Beşeylül Mahallesi Osman Akça Caddesi 11 numaradaki 4 katlı apartmanın...
GÜVENLİK 02.01.2020, 14:32
Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), )- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Beşeylül Mahallesi Osman Akça Caddesi 11 numaradaki 4 katlı apartmanın 3'üncü katında bulunan Ünsal Özhan'a ait dairede, saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Evde bulunan 2'si çocuk 4 kişi can havliyle dışarı kaçtı. Dumanları gören vatandaşlar ise itfaiye ile polis ekiplerini aradı. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınan yangın, evde maddi zarara neden oldu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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