Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...
Genç öğretmen adayı neden canına kıydı
Genç öğretmen adayı neden canına...
Sudan ordusunun göstericilere müdahalesinde ölü sayısı 60’a çıktı
Sudan'da vahşet: 60 ölü
Refüje çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Refüje çarpan otomobildeki 2 kişi...

4 işçinin öldüğü yangın sonrası fabrika sahibi gözaltında

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU- Haluk TURGUT/ÇAYIROVA (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, 4 işçinin yangında yaşamını yitirdiği tekstil fabrikasında soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Yangınla ilgili soruşturma kapsamında,...

4 işçinin öldüğü yangın sonrası fabrika sahibi gözaltında

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU- Haluk TURGUT/ÇAYIROVA (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, 4 işçinin yangında yaşamını yitirdiği tekstil fabrikasında soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Yangınla ilgili soruşturma kapsamında, fabrika sahibi ve binayı kiralayan kişi gözaltına alındı.
Çayırova'ya bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki ev tekstil ürünleri üretimi yapılan fabrikada dün yangın çıktı. Alevler, 4,5 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü. Fabrikada mahsur kalan 4 işçi, yaşamını yitirirken, dumandan etkilenen 5 işçi de hastanede tedaviye alındı. İşçilerin cansız bedenleri, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 4 işçiden 3'ünün Suriye uyruklu, 1'inin ise Afganistan uyruklu olduğu öğrenildi. Otopsi sonucu işçilerin kimlikleri belirlenecek.
SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Öte yandan bugün fabrikada soğutma çalışmalarına devam edilirken, enkazdan hala dumanların yükseldiği görüldü. Bir ara enkazdan küçük alevler yükselirken, itfaiye ekibi su tuttu.
FABRİKA SAHİBİ GÖZALTINDA
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yangınla ilgili 2 savcı görevlendirirken, 30 kişinin ifadesi alındı. Fabrikanın sahibi ile binayı kiraya veren kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, kaçak olarak çalıştığı öğrenilen 8 yabancı uyruklunun, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328