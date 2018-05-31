4 iş yerinden 60 bin TL'lik kuş ve evcil hayvan malzemesi çaldılar

ADAPAZARI şehir merkezinde bir pasajda bulunan 4 petshopa giren hırsızlar, 60 bin TL'lik kuş ve evcil hayvan malzemesi çaldı.Olay, Adapazarı şehir merkezindeki Yenicami Mahallesi'ndeki bir pasajda meydana geldi. Petshop dükkanlarının bulunduğu pasaja gece saatlerinde giren hırsızlar, kapı kilitlerini kırarak iş yerlerine girdi. Hırsızlar, 60 bin TL'lik kuş ve evcil hayvan malzemelerini çalarak kayıplara karıştı. Sabah dükkanlarını açmak için gelen iş yeri sahipleri durumu polise haber verdi. İçerideki ve çevredeki güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen polis, hırsızların kimliğini tespit etti. Soygunu yaptığı belirlenen O.A., E.K. ve G.A. yakalanırken, çaldıkları kuş ve hayvan malzemeleri ise ele geçirildi.

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