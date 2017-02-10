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4 ilde sağlıkçılara FETÖ operasyonu: 28 gözaltı

SAĞLIK çalışanlarına yönelik olarak Eskişehir merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonunda 11'i doktor 28 kişi gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri,...

4 ilde sağlıkçılara FETÖ operasyonu: 28 gözaltı
SAĞLIK çalışanlarına yönelik olarak Eskişehir merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonunda 11'i doktor 28 kişi gözaltına alındı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce Kanun Hükmünde Kararname ile mesleklerinden ihraç edilen sağlık çalışanlarına yönelik Eskişehir, Bursa, Giresun ve Isparta illerinde bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında 11 doktor, 1 diş hekimi ile hemşire, ebe, röntgen teknisiyeni ve sağlık memurlarının bulunduğu toplam 28 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve işyerlerinde arama yapıldığı, haklarında gözaltı kararı bulunan 5 sağlık çalışanın da yakalanmasına çalışıldığı belirtildi.
5 HAVACI ASKER DAHA GÖZALTINA ALINDI
Bu arada Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri bir süre önce Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeline yönelik düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda aranan 2'si albay 5 askeri gözaltına aldı, 3 askerin de yakalanmasına çalışılıyor.
Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bir süre önce 9 ilde düzenledikleri operasyonda 29 havacı askeri gözaltına almıştı. Gözaltındaki toplam 34 havacı askerin sorgulamaları Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde sürüyor.

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