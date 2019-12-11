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4 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon: 6 gözaltı
MUĞLA merkezli 4 ilde göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 6 zanlı gözaltına alındı. Bodrum Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri, göçmenleri yasa dışı yollardan...
GÜVENLİK 11.12.2019, 16:10
MUĞLA merkezli 4 ilde göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 6 zanlı gözaltına alındı.
Bodrum Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri, göçmenleri yasa dışı yollardan yurt dışına kaçırmaya çalışan bir şebekeyi tespit etti. Yapılan çalışmada 2'si Suriye uyruklu 9 kişilik şebekenin yakalanması için harekete geçildi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimatla Muğla, İzmir, Antalya ve Sakarya'da polis ekiplerince eş zamanlı operasyon yapıldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 9 kişiden 6'sı, evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 3 zanlıya ulaşamayan ekipler, yakalanmaları için çalışma başlattı. Ayrıca zanlıların evlerinde yapılan aramada çok sayıda can yeleği ve şişme botun yanı sıra 1 kısa namlulu ruhsatsız tüfek ele geçirildiği belirtildi. Yine yapılan aramalar sonucu, 6 tekneye el konulduğu ve yasa dışı geçiş için hazırlanan 110 göçmenin yakalandığı kaydedildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Bodrum Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri, göçmenleri yasa dışı yollardan yurt dışına kaçırmaya çalışan bir şebekeyi tespit etti. Yapılan çalışmada 2'si Suriye uyruklu 9 kişilik şebekenin yakalanması için harekete geçildi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimatla Muğla, İzmir, Antalya ve Sakarya'da polis ekiplerince eş zamanlı operasyon yapıldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 9 kişiden 6'sı, evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 3 zanlıya ulaşamayan ekipler, yakalanmaları için çalışma başlattı. Ayrıca zanlıların evlerinde yapılan aramada çok sayıda can yeleği ve şişme botun yanı sıra 1 kısa namlulu ruhsatsız tüfek ele geçirildiği belirtildi. Yine yapılan aramalar sonucu, 6 tekneye el konulduğu ve yasa dışı geçiş için hazırlanan 110 göçmenin yakalandığı kaydedildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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