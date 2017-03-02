4 ilde FETÖ operasyonu: 28 gözaltı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda daha önce meslekten ihraç edilen 28 öğretmen gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/ PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 33 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kahramanmaraş, Osmaniye, Aksaray ve Aydın'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda adreslerinde de arama yapılan 28 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, adreslerinde bulunamayan 5 öğretmenin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

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