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4 ilde enerji nakil kablolarını çalan hırsızlar tutuklandı
ERZURUM'un yanı sıra 3 ilde daha trafo ve enerji nakil kablolarını çalan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erzurum, Bayburt, Rize ve Artvin'de yaşanan kablo hırsızlıklarını aydınlatmak...
GÜVENLİK 12.11.2019, 16:35
ERZURUM'un yanı sıra 3 ilde daha trafo ve enerji nakil kablolarını çalan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erzurum, Bayburt, Rize ve Artvin'de yaşanan kablo hırsızlıklarını aydınlatmak için operasyon başlattı. Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda trafo ve enerji nakil kablo hırsızlığı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı. 2 şüpheli çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak Erzurum E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Şüphelilerin ifadeleri ve yapılan incelemeler doğrultusunda 9 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erzurum, Bayburt, Rize ve Artvin'de yaşanan kablo hırsızlıklarını aydınlatmak için operasyon başlattı. Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda trafo ve enerji nakil kablo hırsızlığı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı. 2 şüpheli çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak Erzurum E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Şüphelilerin ifadeleri ve yapılan incelemeler doğrultusunda 9 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı.
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