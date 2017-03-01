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4 gündür kayıptı, cesedi bulundu

KASTAMONU'da 4 gündür kayıp olan 45 yaşındaki Turan Alioğlu'nun su kanalında cesedi bulundu. Kastamonu- İnebolu İlçesi karayolunun 10'uncu kilometresinde akşam saatlerinde yol kenarındaki su kanalında...

4 gündür kayıptı, cesedi bulundu

KASTAMONU'da 4 gündür kayıp olan 45 yaşındaki Turan Alioğlu'nun su kanalında cesedi bulundu.

Kastamonu- İnebolu İlçesi karayolunun 10'uncu kilometresinde akşam saatlerinde yol kenarındaki su kanalında erkek cesediyle karşılaşan bir kişi jandarmaya haber verdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, cesedin, 4 gün önce kaybolan Turan Alioğlu'na ait olduğu belirlendi.
Vücudunda darp ve yara izine rastlanmayan Alioğlu'nun cesedi, otopsi için Kastamonu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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