4 gündür kayıptı, cesedi bulundu

KASTAMONU'da 4 gündür kayıp olan 45 yaşındaki Turan Alioğlu'nun su kanalında cesedi bulundu.



Kastamonu- İnebolu İlçesi karayolunun 10'uncu kilometresinde akşam saatlerinde yol kenarındaki su kanalında erkek cesediyle karşılaşan bir kişi jandarmaya haber verdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, cesedin, 4 gün önce kaybolan Turan Alioğlu'na ait olduğu belirlendi.

Vücudunda darp ve yara izine rastlanmayan Alioğlu'nun cesedi, otopsi için Kastamonu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.