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4 günden ormanı yakmaye çalışan şüpheli yakalandı

AMASYA’da ormanlık alanlarda 4 gündür ağaçları ateşe vermeye çalıştıktan sonra kaçan 40 yaşındaki Hasan K. son girişiminde yakalandı.  Olay Amasya Merkez Memü Dede Mezarlığı'nda bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Çevreden...

4 günden ormanı yakmaye çalışan şüpheli yakalandı
AMASYA’da ormanlık alanlarda 4 gündür ağaçları ateşe vermeye çalıştıktan sonra kaçan 40 yaşındaki Hasan K. son girişiminde yakalandı. 
Olay Amasya Merkez Memü Dede Mezarlığı'nda bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Çevreden geçenler yükselen dumanları görünce durumu Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri ve Amasya Orman İşletme Müdürlüğü görevlilerine bildirdi. Yangın büyümeden söndürüldü. Ekipler 4 günden bu yana aynı saatlerde başlayan orman yangınlarını söndürerek etrafa sıçramasını önledi.
Çıkan yangınla ilgili başlatılan soruşturmada, Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ormanlık alanda pusu kurdu. İki ağacı ateşe verdiği görülen Hasan K. polis tarafından gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen evli ve 2 çocuk babası Hasan K., ifadesinde işlerinin bozuk gitmesi nedeniyle borçlandığını ve kamyonuna haciz konulduğunu bu nedenle bunalıma girdiğini ve ormanlık alanlarda farklı noktalarda ağaçları ateşe verdiğini söyledi. Yangınları kendisinin çıkardığını itiraf eden Hasan K. bunalımda olduğu ifade etti. Soruşturma sürüyor.

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