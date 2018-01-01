4 gün ara ile aynı yerde Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

EDİRNE'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan ve serbest bırakılan Türk vatandaşı H.Y., ikinci kez aynı yerde Suriyeli kaçakların arasında yurt dışına çıkmak isterken yakalanıp, gözaltına alındı.

54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nın 'hudut kartalları' ekibi, Yunanistan sınırındaki 1'inci derece askeri yasak bölgede geçiş hazırlığında 11 kişilik bir grup tespit etti. Yakalanan şüphelilerden birinin Türk vatandaşı H.Y. olduğu belirlenirken, 10 şüphelinin ise Suriye uyruklu olduğu anlaşıldı. Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan H.Y.'nin 4 gün önce de aynı noktadan yasa dışı yollarla kaçmak istediği sırada yakalandığı ve çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığı tespit edildi. Suriyeli kaçaklar İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, H.Y.'nin işlemleri sürüyor.