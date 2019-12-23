Flaş Haberİstanbul'da lodos etkili oluyor
Son Dakika
4 çocuk babası cami inşaatında ölü bulundu
ELAZIĞ'da 4 çocuk babası Ahmet A. (45), cami inşaatında ölü bulundu. Kesici delici alet ile yaralandıktan sonra hayatını kaybettiği belirlenen Ahmet A.'nın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Olay, sabah saatlerinde Doğukent Mahallesi...
GÜVENLİK 23.12.2019, 14:01
ELAZIĞ'da 4 çocuk babası Ahmet A. (45), cami inşaatında ölü bulundu. Kesici delici alet ile yaralandıktan sonra hayatını kaybettiği belirlenen Ahmet A.'nın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.
Olay, sabah saatlerinde Doğukent Mahallesi 86'ncı Sokak'ta yapımı devam eden Takva Camii'nde meydana geldi. Cami inşaatın da çalışan boyacı sabah işe geldiğinde yerde hareketsiz halde bir kişinin yattığını gördü. Boyacı, bunun üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Ahmet A.'nın kesici delici alet ile yaralanma sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından Ahmet A.’nın cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Ahmet A.'nın intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği otopsiden sonra belli olacak.
Olay, sabah saatlerinde Doğukent Mahallesi 86'ncı Sokak'ta yapımı devam eden Takva Camii'nde meydana geldi. Cami inşaatın da çalışan boyacı sabah işe geldiğinde yerde hareketsiz halde bir kişinin yattığını gördü. Boyacı, bunun üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Ahmet A.'nın kesici delici alet ile yaralanma sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından Ahmet A.’nın cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Ahmet A.'nın intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği otopsiden sonra belli olacak.
16°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 23 Aralık 2019
|İmsak
|06:47
|Güneş
|08:20
|Öğle
|13:08
|İkindi
|15:26
|Akşam
|17:47
|Yatsı
|19:14
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|16
|34
|2. Başakşehir
|16
|30
|3. Fenerbahçe
|16
|28
|4. Beşiktaş
|16
|27
|5. Trabzonspor
|15
|26
|6. Galatasaray
|16
|24
|7. Malatyaspor
|16
|23
|8. Alanyaspor
|15
|23
|9. Göztepe
|16
|23
|10. Gaziantep FK
|16
|23
|11. Denizlispor
|15
|21
|12. Çaykur Rizespor
|16
|20
|13. Gençlerbirliği
|16
|18
|14. Kasımpaşa
|16
|15
|15. Konyaspor
|15
|15
|16. Antalyaspor
|16
|14
|17. Ankaragücü
|16
|11
|18. Kayserispor
|16
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|16
|36
|2. Menemen Belediyespor
|16
|28
|3. Akhisar Bld.Spor
|16
|27
|4. Erzurum BB
|16
|27
|5. Keçiörengücü
|16
|25
|6. Ümraniye
|16
|25
|7. Bursaspor
|16
|24
|8. Balıkesirspor
|16
|23
|9. Altay
|16
|23
|10. Fatih Karagümrük
|16
|23
|11. Adana Demirspor
|16
|21
|12. İstanbulspor
|16
|19
|13. Giresunspor
|15
|19
|14. Altınordu
|15
|14
|15. Osmanlıspor
|16
|12
|16. Boluspor
|16
|12
|17. Adanaspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|49
|2. Leicester City
|18
|39
|3. Man City
|18
|38
|4. Chelsea
|18
|32
|5. Sheffield United
|18
|28
|6. Wolverhampton
|18
|27
|7. Tottenham
|18
|26
|8. M. United
|18
|25
|9. Newcastle
|18
|25
|10. Burnley
|18
|24
|11. Arsenal
|18
|23
|12. Crystal Palace
|18
|23
|13. Brighton
|18
|20
|14. Bournemouth
|18
|19
|15. Everton
|18
|19
|16. West Ham
|17
|19
|17. Southampton
|18
|18
|18. Aston Villa
|18
|15
|19. Norwich City
|18
|12
|20. Watford
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Getafe
|18
|30
|7. Athletic Bilbao
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Levante
|18
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|18
|13
|20. Espanyol
|18
|10