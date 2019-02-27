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4 çocuğa cinsel istismara indirimsiz 38 yıl

ERZURUM'un İspir ilçesinde, sosyal medya üzerinden irtibat kurduğu yaşları 11 ile 17 arasında değişen 4 erkek çocuğa, yiyecek ve para ile kandırıp cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Oktay Ş. (53) 38 yıl 9 ay hapis...

4 çocuğa cinsel istismara indirimsiz 38 yıl
ERZURUM'un İspir ilçesinde, sosyal medya üzerinden irtibat kurduğu yaşları 11 ile 17 arasında değişen 4 erkek çocuğa, yiyecek ve para ile kandırıp cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Oktay Ş. (53) 38 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Oktay Ş.'nin cezasında iyi hal indirimi uygulamadı.
İspir'de yaşayan baba M.B., 2 Şubat günü İspir Polis Merkezi Amirliği'ne giderek, 11 yaşındaki oğlu Y.B.'nin tanımadığı bir erkek ile telefonla görüştüğünü, sosyal medya üzerinden yazıştığını, bu durumu kendisinden sakladığını belirterek, şikayetçi oldu. Y.B. ile görüşen polisler, küçük çocuğun telefon ve sosyal medya üzerinden görüştüğü kişinin Oktay Ş. olduğunu belirledi. Oktay Ş.'nin çocuğun ağabeyi Y.B. (14)  ile R.K.(17),  F.T. (11) ve M.A.Ç. (11) ile de aynı şekilde irtibat halinde olduğu tespit edildi. 5 erkek çocuğun anlattıkları ve ailelerin şikâyeti üzerine gözaltına alınan Oktay Ş., 9 Şubat 2018'de tutuklanarak, cezaevine konuldu. Hakkında Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
Davanın iddianamesinde Oktay Ş.'nin ifadesinde suçlamaları kabul ettiği yer aldı. Çocukları Dap bölgesine götürdüğünü anlattığı kaydedilen iddianamede, "Şüphelinin mağdur çocukları cinsel istismar maksadıyla tenha yerlere götürdüğü, tenha yerlerde istismar fiillerinde bulunduğu, çocukları ikna edebilmek için onlara yiyecek aldığı ve para verdiği belirlenmiştir" denildi.  İddianamede çocukların da Oktay Ş.'nin kendilerini Dap bölgesine götürdüğünü ve cinsel istismarda bulunduğunu ifade ettikleri bildirildi.
BİR ÇOCUĞA KARŞI SUÇTAN BERAAT ETTİ
Davanın 21 Şubat günü görülen karar duruşmasında, Oktay Ş. mağdurlardan Y.B.'ye yönelik 'cinsel taciz' suçundan 1 yıl 6 ay, kardeşi Y.B.'ye karşı 'çocuğun basit cinsel istismarı' suçundan 11 yıl, F.T.'ye karşı 'zincirleme şekilde 'çocuğun basit cinsel istismarı' suçundan 13 yıl 9 ay, R.K.'ye karşı 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 12 yıl 6 ay olmak üzere toplam 38 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. M.A.Ç.'ye karşı istismar suçundan beraat ettirilen sanığın cezasında iyi hal indirimi' uygulanmadı.

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