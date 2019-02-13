4 bin 200 litre kaçak mazot ve yağ karışımı akaryakıt ele geçirildi

DENİZLİ'de takibe aldığı kamyoneti durduran polis, 4 bin 200 litre kaçak mazot ve yağ karışımı akaryakıt ele geçirdi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda kaçak akaryakıt üretimi ve satışı yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik bu sabah denetim yaptı. Denetim sırasında, bir kamyonet, yere fazla yakın olması ve kasasında siyah lekeler bulunması nedeniyle takibe alındı. Kısa süreli takibin sonunda durdurulan kamyonette tank ve variller içinde hazırlanan 4 bin 200 litre kaçak mazot ve madeni yağ karışımı akaryakıt ele geçirildi. Kamyonetin sürücüsü ile beraberinde bulunan 1 kişi gözaltına alındı.



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