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4 aylık hamile eşini 2 çocuğunun gözleri önünde öldürüp, intihar etti

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, malulen emekli olan Uzman Çavuş Ali Rıza Çınkır (45), 4 aylık hamile eşi  Sultan Çınkır'ı (42), 2 çocuğunun gözü önünde tabancasıyla vurarak, öldürdükten sonra intihar etti. Olay, dün gece Pazar...

4 aylık hamile eşini 2 çocuğunun gözleri önünde öldürüp, intihar etti
OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, malulen emekli olan Uzman Çavuş Ali Rıza Çınkır (45), 4 aylık hamile eşi  Sultan Çınkır'ı (42), 2 çocuğunun gözü önünde tabancasıyla vurarak, öldürdükten sonra intihar etti.
Olay, dün gece Pazar Mahallesi üzerinde bulunan Yaş Sebze ve Meyve Hali yakınındaki evde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen, malulen emekli Uzman Çavuş Ali Rıza Çınkır, eşi Sultan Çınkır, 2 ve 10 yaşındaki çocuklarıyla akşam saatlerinde hastaneye gitti. İlerleyen saatlerde aile, eve döndü.  Ancak çift arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Rıza Çınkır, 2 çocuğunun gözü önünde, tabancasını çekip, 4 aylık hamile olan Sultan Çınkır'ı vurararak, öldürdü. Ardından da aynı tabancayı başına dayayıp, ateşledi.
Silah sesleri üzerine komşular durumu polise bildirdi. Eve gelen polis ve sağlık ekipleri Sultan Çınkır'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ali Rıza Çınkır ise kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalalerine rağmen kurtarılamadı.
Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Sultan Çınkır'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. Çiftin 2 çocuğu ise yakınlarına teslim edildi.

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