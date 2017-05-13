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4 aydır denizde kaybolduğu iddia edilen oğlunu bekliyor

Nedim KOVAN/ORDU, () - ORDU’da balık avlamak için gittiği Abhazya açıklarında, balıkçı teknesinden düşerek kaybolduğu iddia edilen 17 yaşındaki Bahadır Türkyılmaz’a henüz ulaşılamadı. Türkyılmaz'ın gözüyaşlı annesi 38 yaşındaki...

4 aydır denizde kaybolduğu iddia edilen oğlunu bekliyor

Nedim KOVAN/ORDU, () - ORDU’da balık avlamak için gittiği Abhazya açıklarında, balıkçı teknesinden düşerek kaybolduğu iddia edilen 17 yaşındaki Bahadır Türkyılmaz’a henüz ulaşılamadı. Türkyılmaz'ın gözüyaşlı annesi 38 yaşındaki Safiye Çetin, her gün Karadeniz sahiline giderek umutla oğlunu bekliyor.
Ordu’nun Altınordu İlçesi’ne bağlı Şirinevler Mahallesi’nde annesiyle birlikte yaşayan Bahadır Türkyılmaz, yaklaşık 4 ay önce, işe başladığı balıkçı teknesiyle, balık avlamak için Abhazya açıklarına gitti. Türkyılmaz’ın avlanırken, balıkçı teknesinden denize düştüğü iddia edildi. Yapılan tüm çalışmalara karşın Türkyılmaz’ın cesedine ulaşılamadı.
Eşinden 10 yıl önce boşanan ve 2 çocuğuyla geçimini sağlayan anne Safiye Çetin, kendisine kayıp haberinin ulaşması üzerine her gün Karadeniz sahiline giderek umutla oğlundan haber bekliyor. Yetkililerden yardım isteyen anne Çetin, “Oğlumun sağ ya da ölü bulunmasını istiyorum. Allah rızası için yardımcı olsunlar, her gün onu bekliyorum. Bir aylığına balığa gitmişti, geri dönecekti, fakat dönemedi. Hala bir haber de alamıyoruz. Tekneden düştüğü yönünde bilgi verdiler, ancak yanındakiler görmediklerini söylüyorlar. Cumhurbaşkanımızın ve devlet büyüklerimizin bana yardım etmesini istiyorum. Çocuğumun bulunmasını istiyorum” dedi.

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