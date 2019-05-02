4 ayda 79 bin düzensiz göçmen yakalandı

ANKARA, () - İÇİŞLERİ Bakanlığı, 4 ayda 79 bin 2 düzensiz göçmenin yakalandığını ve bunların 32 bin 942’sinin Afganistan uyruklu olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre; düzensiz göçle mücadeleye yönelik alınan tedbirler sonuç verdi. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, karada ve denizde alınan güvenlik önlemleri sonucunda 1 Ocak-25 Nisan tarihleri arasında 32 bin 942'si Afganistan, 11 bin 691'i Pakistan ve 6 bin 432'si Suriye uyruklu olmak üzere toplam 79 bin 2 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmen sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre Afganistan uyruklu yabancılarda yüzde 14, Suriye uyruklu yabancılarda yüzde 55 azalma olurken yurt genelinde yakalanan düzensiz göçmen sayısı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,44 düştü. Sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre Afganistan uyruklu yabancılarda yüzde 70 ve Pakistan uyruklu yabancılarda yüzde 79 olmak üzere tüm uyruklarda yüzde 34 artış gösterdi.

AVRUPA’YA GEÇEN GÖÇMEN SAYISI AZALDI

Geçen yılın ilk dört ayında Türkiye'nin deniz sınırlarından Avrupa'ya ulaşan düzensiz göçmen sayısı 8 bin 332 iken 2019 yılında bu sayı 6 bin 864 olarak kayıtlara geçti. Böylece Avrupa'ya denizlerden geçen düzensiz göçmen sayısı geçen yıla oranla yüzde 17,6 azaldı.