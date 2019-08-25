3’üncü yılına giren Fırat Kalkanı Harekatı ile bölgeye huzur geldi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) sınırın terör örgütlerinden temizlenerek, güvenli hale getirilmesi için düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı'nın 3'üncü yılında, bölgede huzur ve barış ortamı sürdü. Aradan geçen 3 yıllık süreçte Zeytin Dalı Harekatı’nın da düzenlenmesiyle Cerablus ile Afrin arasındaki bölge, tamamen teröristlerden temizlenirken, binlerce sivilin geri dönüşüne olanak tanınıp, Suriye'de hayatın normalleşmesine katkı sunuldu.

İç savaşın sürdüğü Suriye'de, DEAŞ ve PKK/YPG başta olmak üzere terör örgütleri, Türkiye sınırındaki yerleşim alanlarını kontrol altına alarak, buralarda sivilleri göçe zorladı. Uyguladığı baskıyla binlerce sivilin evlerini terk etmesine neden olan teröristler, daha sonra ellerindeki silahlar ile sınır hattındaki Gaziantep ve Kilis'e yönelik saldırılar düzenledi. Yapılan çağrılara rağmen saldırılar sonlanmadığı gibi terör örgütü DEAŞ, başta Türkiye olmak üzere çeşitli ülkelerde bombalı eylemler düzenlemeye başladı. Suriye tarafından attıkları roket ve havanlarla özellikle Kilis'i tehdit eden teröristlerin son olarak Gaziantep'te düğünü hedef aldığı, onlarca kişinin ölümüne neden olan canlı bomba saldırısıyla Türkiye, sınır ötesine harekat kararı aldı.

TSK'nın desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri ile birlikte Mercidabık Zaferi'nin de 500'üncü yıl dönümü olan 24 Ağustos 2016'da, Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Cerablus kentine yönelik Fırat Kalkanı Harekatı başlatıldı. Sınırı geçen TSK ve ÖSO birlikleri, aynı gün Cerablus'ta kontrolü sağladı. Adım adım ilerleyen ve teröristlerle birçok noktada göğüs göğse çarpışan TSK ve ÖSO güçleri, 29 Mart 2017'de harekatın tamamlandığını duyurdu. Aylar süren harekatın ardından 2 bin 15 kilometrekarelik alan, terör örgütlerinden tamamen arındırılarak, güvenli hale getirildi.

72 ASKER ŞEHİT OLDU

3 bini aşkın teröristin etkisiz hale getirildiği harekatta 72 Türk askeri de şehit oldu. Yoğun çatışmaların ardından harabeye dönen kentlerde, bu kez Türkiye tarafından altyapı çalışmalarına başlandı. Teröristlerin yanı sıra rejim güçlerinin oluşturduğu tahribat ile harabeye dönen kentler, Türkiye'nin çabasıyla restore edildi ve birçok noktada savaşın izleri silindi. Türkiye'de eğitilen güvenlik güçlerinin yerel polis ağı kurduğu Fırat Kalkanı bölgesinde, kamu hizmetleri de aksamadan devam etti.

BİNLERCE KİŞİ GERİ DÖNDÜ

Türkiye'nin çabasının ardından güvenliği sağlanan bölgede, huzurun da hakim olmasıyla binlerce kişi geri döndü. Suriye içinde farklı noktalara giden Suriyelilerin yanı sıra Türkiye'ye göç etmiş binlerce kişi de huzurlu hale getirilen Cerablus, Azez, El Bab gibi büyük kentler ile belde, kasaba ve köylerine dönüş yaparak, yaşamlarına devam etti.

ZEYTİN DALI HAREKATI İLE ALAN GENİŞLETİLDİ

Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen bölgelerde hayat normalleşirken, sözde kantonlarının birleştirilmesi engellenen terör örgütü PKK/YPG unsurları, kontrolündeki Afrin bölgesinden Türkiye'ye saldırılarını sürdürdü. Afrin ve çevresinden saldırılar düzenleyen teröristlerin de etkisiz hale getirilmesi için Türkiye, 20 Ocak 2018 tarihinde Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan 72 askerin anısına, 72 savaş uçağı ile terör hedeflerini bombalayarak, Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattı. 57 gün süren harekatın ardından Afrin de teröristlerden temizlenerek, güvenli hale getirildi. Burada da yapılan inşa çalışmalarının ardından sivillerin geri dönüşü desteklendi.

2 MİLYON KİŞİ HUZUR İÇİNDE YAŞIYOR

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile Fırat Nehri'nin batısında kalan Suriye toprakları, terör örgütlerinden tamamen arındırıldı. 4 bin kilometrekareyi aşkın alanda yapılan çalışmalar ve hayatın normalleşmesine yönelik katkılar ile binlerce kişi de güven içinde topraklarına döndü. TSK'nın düzenlediği 2 harekat ile 300 bini aşkını Türkiye'den olmak üzere yaklaşık 2 milyon kişi; yeniden Cerablus, Azez, El Bab ve Afrin kentlerine döndü. Günlük yaşamlarına kaldıkları yerden devam eden siviller, hayatın normalleşmeye başladığı ülkelerinde huzurla yaşamalarına katkı sunduğu için Türkiye'ye müteşekkir olduklarını söyledi. Suriyeliler, teröristlerin baskısı veya çatışmaların neden olduğu endişe nedeniyle zorunlu olarak göç eden binlerce Suriyelinin de geri dönüşüne olanak sağlanması için bir an önce Fırat'ın doğusunun da terör örgütlerinden temizlenmesinin şart olduğunu belirtti.



