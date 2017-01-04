Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Konya'dan İzmir'e gelen Kırgız ve Uygur 3 aile gözaltında
Riena operasyonu; Kırgız ve Uygur...
TCMB: Liradaki değer kaybı enflasyonu yükseltti
Merkez Bankası'ndan enflasyon uyarısı
Manisa merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu
Prof. Dr. A.V. FETÖ'den gözaltına...
Reina katliamı eğlence sektörüne kilit vurdurdu
İzmir eğlence sektöründe güvenlik alarmı

386 yıl hapis cezası alan müteahhite tutuklama

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, () - ERZURUM'da maket üzerinden sattığı daireleri teslim etmediği için dolandırıcılık suçundan 386 yıl 11 ay hapis ve 6 milyon 372 lira adli para cezasına mahkum edilip, kafeletle tutuksuz yargılanmak üzere tahliye...

386 yıl hapis cezası alan müteahhite tutuklama

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, () - ERZURUM'da maket üzerinden sattığı daireleri teslim etmediği için dolandırıcılık suçundan 386 yıl 11 ay hapis ve 6 milyon 372 lira adli para cezasına mahkum edilip, kafeletle tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Karadayı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Metin Karadayı, itiraz üzerine tutuklandı.
Merkez Palandöken İlçesinin Yenişehir Semtinde, önceki Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Ahmet Küçükler döneminde 2 bin konutluk proje hazırlayan müteahhit Ahmet Metin Karadayı, inşaata başlamadan dairelerin büyük bölümünü sattı. İmar İskan eski konutlarında oturanların evlerini 2012'de yıkarak karşılığında daire sözü veren Karadayı'nın inşaatı, ruhsatı ve projesi olmadığı gerekçesiyle şimdiki Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Sekmen tarafından durduruldu.
Temeli 2013 yılında atılan ve 140 milyon liraya çıkacak projede mağdur olanlar, sık sık eylem yaparak seslerini duyurmaya çalıştı. New City projesinin yanı sıra merkez Yakutiye ilçesinde Hasani Basri ile Palandöken ilçelerinde Akkent projeleri kapsamında arsa karşılığında veya sözleşme yaparak vatandaşlardan para toplayan Karadayı, inşaatlarını tamamlamayınca çok sayıda vatandaşın ev sahibi olma hayalini bitirdi. Mağdurların şikayeti üzerine Ahmet Metin Karadayı hakkında 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan dava açıldı. Karadayı hakkında, yaklaşık 400 müştekiye yönelik olarak 800 yıldan 2 bin 800 yıla kadar hapis cezası istendi. Geçen 12 Mayıs 2016 günü tutuklanan Ahmet Metin Karadayı, yaklaşık 2.5 ay cezaevinde yattıktan sonra 150 bin lira kefaletle tahliye edildi ve yurt dışına çıkış yasağı konuldu.
1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen 15 Aralık günü görülen karar duruşmasında Ahmet Metin Karadayı hakkında New City ve Akkent projeleri ile ilgili beraat kararı verdi. Hasani Basri projesi kapsamında şikayetçi olan 135 kişiyi dolandırdığını kabul eden mahkeme heyeti, Karadayı'yı 386 yıl 11 ay hapis ve 6 milyon 372 lira adli para cezasına çarptırdı.
Karar sonrası yapılan itiraz üzerine Bursa'nın Mudanya ilçesinde gözaltına alınan Ahmet Metin Karadayı, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesine ifade verdi. Vatandaşların mağduriyetlerini gidermeye çalıştığını belirten Karadayı, "Hapse girdiğim takdirde bu neticeleri giderebilmem imkansızdır. Bu hususu dikkatinize sunmak istiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, mağdur sayısının çokluğu ve ceza miktarının da yüksekliğini gerekçe göstererek, iş adamı Karadayı'nın tutuklanmasına karar verdi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55