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38 sahte savcı ve polis adliyede

Fatih KARAÇALI/ ADANA, () - ADANA merkezli 15 ilde yapılan 'sahte savcı ve polis' operasyonunda gözaltına alınan 46 şüpheliden 38'i adliyeye sevk edildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, yürütülen soruşturma kapsamında,...

38 sahte savcı ve polis adliyede

Fatih KARAÇALI/ ADANA, () - ADANA merkezli 15 ilde yapılan 'sahte savcı ve polis' operasyonunda gözaltına alınan 46 şüpheliden 38'i adliyeye sevk edildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, yürütülen soruşturma kapsamında, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefon dolandırıcılarına yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takip sonrasında 15 ilde, 100 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adana merkezli operasyonda, vatandaşları milyonlarca lira dolandıran 8 ayrı dolandırıcılık şebekesinin liderlerinin de aralarında bulunduğu 3'ü kadın 46 zanlı gözaltına alındı.
Zanlılardan 8'i ifadesi alındıktan sonra soruşturmayı yürüten savcının talimatı ile serbest bırakılırken 38'i bir hafta boyunca sorgulandı. Bazı zanlıların sorgularında vatandaşları dolandırdığını kabul ederek "Kolay iş, başka iş yok o yüzden dolandırdık. Vatandaşları dolandırdığımız için pişmanız" dedikleri öğrenildi.
Zanlılar sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine otobüsle getirildi. Zanlıların bazıları görüntü alan gazetecilere tepki gösterirken kadın şüphelilerin ise gülmesi dikkat çekti. Zanlılar sağlık kontrolünden sonra adliyeye götürüldü.

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