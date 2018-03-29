38 ilde FETÖ operasyonu: 70 muvazzaf askere yakalama kararı- fotoğraflar
29 Mart 2018 Perşembe 08:49
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