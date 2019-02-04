Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ünlü siyasetçi Yaşar Okuyan CHP'ye katıldı
Ünlü siyasetçi Yaşar Okuyan CHP'ye...
Erdoğan_Bahçeli görüşmesi ne zaman?
Erdoğan_Bahçeli görüşmesi ne zaman?
İYİ Parti’den istifa eden vekil AKP’ye geçti
İYİ Parti’den istifa eden vekil...
RG - Yıllık NBŞ kotası 67 bin 500 ton olarak belirlendi
Resmi gazetede yayınlandı, NBŞ kotası...

36 ilde gün içerisinde 17 kilo uyuşturucu ile bin 840 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Fatih POYRAZ/ANKARA, () - EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), narkotik birimlerince 36 il genelinde 3 gün boyunca düzenlenen operasyonlarda bin 840 adet uyuşturucu hap ile 17 bin 96 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini açıkladı. EGM'nin...

36 ilde gün içerisinde 17 kilo uyuşturucu ile bin 840 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Fatih POYRAZ/ANKARA, () - EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), narkotik birimlerince 36 il genelinde 3 gün boyunca düzenlenen operasyonlarda bin 840 adet uyuşturucu hap ile 17 bin 96 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini açıkladı.
EGM'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, son üç gün içinde narkotik birimlerince 'Sokak' operasyonları gerçekleştirildiği bildirildi. Yapılan açıklamada şöyle denildi:
"36 ilde sürdürülen çalışmalarda, 233 şüpheliye adli işlem yapıldı, 17.096 kilogram uyuşturucu/uyarıcı madde ele geçirildi, bin 840 uyuşturucu hap, 14 tabanca ve tüfek, 53 fişek, 4 hassas terazi, 38 bin 944 TL para ele geçirildi."

FOTOĞRAFALI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328