35 gündür kayıp alzheimer hastası, ölü bulundu
Hayrettin GÖK/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), ()-BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 35 gündür kayıp olarak aranan alzheimer hastası Eşref Gül'ün (76) cesedi, mevsimlik işçiler tarafından tarlada bulundu. Olay, Mustafakemalpaşa ilçesi Çeltikçi...
Hayrettin GÖK/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), ()-BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 35 gündür kayıp olarak aranan alzheimer hastası Eşref Gül'ün (76) cesedi, mevsimlik işçiler tarafından tarlada bulundu.
Olay, Mustafakemalpaşa ilçesi Çeltikçi Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde çalışmak için tarlaya yürüyen mevsimlik işçiler, otların arasındaki çürümüş erkek cesedini fark etti. İşçiler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, çürümüş cesette inceleme yaptı. Cesedin üzerinde yapılan aramalarda, 35 gündür kayıp olarak aranan alzheimer hastası Eşref Gül'e ait kimlik çıktı. Ceset, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Burada yapılan testlerde, cesedin 35 gündür kayıp olarak aranan Eşref Gül'e ait olduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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