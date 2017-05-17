35 bin dolarlık gümüş takı çalan 4 kişi yakalandı

İZMİR'in Selçuk İlçesi'nde, Cumhur İnallar'a ait hediyelik eşya dükkanından 35 bin dolar değerinde gümüş takı çalan, 2'si kadın 4 kişi, jandarma tarafından yakalandı. Çalınan gümüş takılar işyeri sahibi İnallar'a teslim edildi.

Dün saat 03.00 sıralarında Şirince Mahallesi'ndeki, Cumhur İnallar'a ait İnallar Hediyelik Eşya dükkanın önüne araçla gelen 2'si kadın 4 kişiden erkek olan biri, işyerinin kapı kilidini kırıp içeri girdi. İçeride bulunan 4 kilogram ağırlığındaki, 35 bin dolarlık 400 gümüş takıyı çaldı. Ardından 4 kişi hep birlikte kaçtı. Hırsızlık anı, işyeri güvenlik kamearasına da yansıdı.

Şikayet üzerine soruşturma başlatan jandarma ekipleri, soygunda kullanılan aracın bir rent a car firmasından kiralandığını belirledi. Ekipler ardından hırsızlık zanlılarının kimliklerini tespit etti. Yapılan operasyonda hırsızlık yapan M.K., E.K., S.Ç. ve H.D. kullandıkları otomobilde yakalandı. Çalınan gümüş takılar da şüphelilerden birinin evinin yatak odasında valiz içerisinde bulundu. Takılar işyeri sahibi Cumhur İnallar'a teslim edililirken, 4 kişi hakkındaki işlemlerin sürdüğü belirtildi.



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