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33 yıl hapis cezasıyla aranan çete üyesi evde yakalandı

Fatih KARAÇALI/ ADANA, () - ADANA'da çıkar amaçlı kurulan silahlı çete üyeliğinden yargılanıp, 33 yıl 4 ay ağır hapis cezası alan İmdat Kasap, yakalandı. Merkez Seyhan ve Karaisalı ilçelerinde elebaşılığını Ahmet Yurter'in yaptığı...

33 yıl hapis cezasıyla aranan çete üyesi evde yakalandı

Fatih KARAÇALI/ ADANA, () - ADANA'da çıkar amaçlı kurulan silahlı çete üyeliğinden yargılanıp, 33 yıl 4 ay ağır hapis cezası alan İmdat Kasap, yakalandı.
Merkez Seyhan ve Karaisalı ilçelerinde elebaşılığını Ahmet Yurter'in yaptığı ve 'PP Ahmet Çetesi' olarak bilinen silahlı suç örgütü, 2013 yılında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla çökertildi. Ferman Kalem, Şinasi Ekizoğlu ve Önder Fakıoğlu'nun öldürülmesi, çok sayıda yağma, yaralama ve ihaleye fesat karıştırma gibi 23 suçtan yargılanan çete elebaşı Ahmet Yurter 132 yıl hapis, 28 sanık ise 2 ile 47 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Çetenin tetikçilerinden olduğu ileri sürülen İmdat Kasap da 33 yıl 4 ay ağır hapis cezası aldı.
Yargılama sonrasında dosyası Yargıtay'a gönderilen ve tahliye edilen Kasap'ın cezası onaylandı. Kasap'ın cezasının onaylandığını belirleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıyı yakalamak için harekete geçti. Yaklaşık bir haftadan beri İmdat Kasap'ı takip eden ekipler, İmamoğlu ilçesinde saklandığı eve şafak vaktinde operasyon düzenledi.
Yakalanan İmdat Kasap, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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