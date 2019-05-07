300 metrelik uçurumdan yuvarlanan kamyonun sürücüsü öldü

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde kontrolden çıkıp, 300 metrelik uçurumdan yuvarlanan hafriyat yüklü kamyonun sürücüsü Aydın Kaya (40), hayatını kaybetti.

Kaza, Şavşat- Ardahan karayolu, Toroslu Kaya mevkiinde meydana geldi. Bölgede yapımı süren çevre yolu inşaatında çalışan Aydın Kaya yönetimindeki 59 PE 133 plakalı hafriyat kamyonu, kontrolünden çıkıp, yol kenarından yaklaşık 300 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kamyonda sıkışan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. AFAD ve jandarma ekiplerince kamyondan çıkarılan Kaya'nın cesedi otopsi için Artvin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



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