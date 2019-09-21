300 bin TL ödüllü Gri kategoride aranan terörist Bitlis'te öldürüldü

BİTLİS, ()- BİTLİS'te, İl Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen yakın hava destekli operasyonlarda, 2 PKK'lı terörist öldürüldü. Teröristlerden birinin Terör Suçundan Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle gri kategoride bulunan 'Sipan Argeş' kod adlı Devrim Akbay olduğu tespit edildi.

Bitlis Valiliği, 17 Eylül'de İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan istihbari çalışmalarla düzenlenen Yakın Hava Destekli operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği ve bu teröristlerden birinin de 300 bin TL ödülle gri kategoride aranan 'Sipan Argeş' kod adlı Devrim Akbay olduğunu tespit edildiğini bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bitlis Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde 17.09.2019 tarihinde icra edilen Yakın Hava Desteği neticesinde 2 BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen 2 BTÖ mensubundan birinin Terör Suçundan Arananlar listesinde 300.000 TL ödülle Gri kategoride aranan Sipan ARGEŞ (K) Devrim AKBAY olduğu tespit edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."