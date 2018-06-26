30 yılla yargılanan sanık, beraat edince bayıldı

ANTALYA'da 30 yıl hapis istemiyle yargılanan Umut G., hakimin beraat kararını duyunca bayıldı. Umut G., jandarma ve avukatların müdahalesiyle kendine geldi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 13 Nisan 2018 tarihli iddianamesinde, Umut G. hakkında cinsel saldırı, yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından, 30 yıl hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede yer alan Dominik Cumhuriyeti uyruklu N.C'nin anlatımına göre Umut G., kendisini polis olarak tanıtarak aracına aldı. Umut G.'nin kendisini ıssız bir yere götürdüğünü söyleyen N.C., “Bu kişi benimle isteğim dışında birlikte olarak, paramı aldı. Sonrasında beni başka bir yere bıraktı" dedi.

İddianamede sanık Umut G.'nin de anlatımına yer verildi. Umut G., mağdurenin fuhuş yapan biri olduğunu, cinsel ilişkiye girme konusunda anlaştıklarını belirterek, “İlişkiye girdikten sonra onu istediği bir yere bıraktım. Parasını almadım" ifadelini kullandı.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına, tutuklu sanık Umut G. ve taraf avukatları katıldı. İddia makamının mütalaasını açıklamasının ardından Umut G., suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Sanık avukatı Ferhat Atik ise mağdurun karakol ve mahkemede verdiği ifadelerin çelişkili olduğunu belirterek, “Müvekkilim mağdurenin de teyit ettiği gibi telefonunu almamıştır. Müvekkilim suç işleme kastıyla hareket etmemiştir. Doktor raporunda mağdurenin boğaz ve bölgesinde morluk izine rastlanmamıştır. Yağma suçuna gelince, suç işleme kastıyla hareket eden bir insan vicdanıyla hareket etmez. Mağdure, müvekkilimin güya aldığı paranın 1500 TL'sini geri verdiğini söylemiştir. Bu nedenle müvekkilimin üzerine atılı suç oluşmamıştır. Tahliye ve beraatını istiyoruz" dedi.

Son sözü sorulan Umut G. ise 3 çocuğu olduğunu, suç işlemediğini belirterek beraatını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Umut G. hakkında, üzerine atılı tüm suçlardan ayrı ayrı beraat kararı verdi. 30 yıl hapis istemiyle yargılanan Umut G., beraat kararını duyunca olduğu yere yığılıp kaldı. Bayılan Umut G.'yi gören kardeşi ve annesi de gözyaşlarına hakim olamadı.

Jandarma ve avukatının müdahalesi ile bir süre sonra kendine gelen Umut G., tahliye edilmek üzere cezaevine geri gönderildi.