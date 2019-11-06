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30 bin liralık avokado çalanlar yakalandı (2)
TUTUKLANDILAR Alanya'da bir bahçeden toplam 30 bin lira değerinde 10 bin avokado çaldıkları suçlamasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen S.G., T.B. ve S.G., nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
GÜVENLİK 06.11.2019, 16:11
TUTUKLANDILAR
Alanya'da bir bahçeden toplam 30 bin lira değerinde 10 bin avokado çaldıkları suçlamasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen S.G., T.B. ve S.G., nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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