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3 yıldır kayıp olan elektrikçinin toprağa gömülü cesedi bulundu (2)

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI İzmit'te 3 yıldır kayıp olan elektrikçi Erman Kızıltan'ın öldürülüp, cesedinin Kartepe ilçesinde toprağa gömülmesiyle ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.  Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü'nce...

3 yıldır kayıp olan elektrikçinin toprağa gömülü cesedi bulundu (2)

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İzmit'te 3 yıldır kayıp olan elektrikçi Erman Kızıltan'ın öldürülüp, cesedinin Kartepe ilçesinde toprağa gömülmesiyle ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. 
Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü'nce oluşturulan özel ekip, Kızıltan'ın kaybolmasıyla ilgili detayları yeniden incelemeye başladı. Mobese kayıtları, güvenlik kameraları ve HTS kayıtlarının yeniden incelendi. 6 Temmuz günü Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile Kartepe ve İzmit ile İstanbul Ataşehir'de bulunan 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. A.G., T.A., C.Ö., ve H.S. gözaltına alınarak Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerden biri, yapılan sorguda cinayeti itiraf edip, Erman Kızıltan'ı gömdükleri yeri söyledi. Bunun üzerine bölgede kazı çalışması başlatıldı. Ormanlık alandaki çalışmalarda Erman Kızıltan'a ait ceset bulunarak Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ceset daha sonra DNA testi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
İŞYERİNDE ÖLDÜRÜLDÜKTEN SONRA GÖMÜLDÜ
Edinilen ilk bilgilere göre Erman Kızıltan, kaybolduğu gün işyerinde silahla vurularak öldürdü. Şüpheliler, cesedi Kartepe Suadiye mevkiindeki ormanlık alana götürerk gömdü. Şüphelilerin cesedi bir süre ne yapacaklarına karar veremedikleri için araçlarında gezdirdikleri öğrenildi. Kızıltan ile şüpheliler arasında elektrik üzerine olan iş yerleriyle alakalı sıkıntılar olduğu, bu nedenle çıkan tartışmanın ardından cinayeti işledikleri iddia edildi. Sorguları devam eden 4 şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
ECEM BALCI CİNAYETİNİ ÇÖZEN EKİP
Erman Kızıltan olayı Kocaeli İl Emniyet Müdürü Necati Denizci'nin Asayişten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kaan Yıkılmaz, Asayiş Şube Müdürü Ömer Kodal ve Cinayet Büro amiri Hikmet Çakıcı önderliğinde kurduğu 12 kişilik özel ekibin 1 yıl içerisinde çözdüğü 5'nci faili meçhul olay oldu. Özel ekip, geçen aylarda Ecem Balcı cinayetini de çözmüştü.
Selda Hatun TAN-Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli), ()

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