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3 yıldır firari FETÖ şüphelisi adliyede
BOLU'da, 3 yıldır firari olduğu iddia edilen ve Malatya'da yakalanan FETÖ şüphelisi eski kadın öğretmen, adliyeye sevk edildi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 3 yıldır firari...
GÜVENLİK 02.10.2019, 15:57
BOLU'da, 3 yıldır firari olduğu iddia edilen ve Malatya'da yakalanan FETÖ şüphelisi eski kadın öğretmen, adliyeye sevk edildi.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 3 yıldır firari olan öğretmenlikten ihraç edilen E.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.A.’nın Malatya’da olduğunu tespit etti. E.A., Malatya ve Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı. Bolu’ya getirilen E.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 3 yıldır firari olan öğretmenlikten ihraç edilen E.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.A.’nın Malatya’da olduğunu tespit etti. E.A., Malatya ve Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı. Bolu’ya getirilen E.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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