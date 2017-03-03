3 yıl önce ölen kişinin ev telefonunu arayıp, oğlunu dolandırmaya kalkıştılar

KAYSERİ, () - KAYSERİ’nin Tomarza İlçesi'nde, kendilerini polis olarak tanıtan 2 kişi, 3 yıl önce 75 yaşında ölen Nuri Yıldırım’ın ev telefonunu arayıp FETÖ yalanıyla 7 bin dolar dolandırmak istedi. Telefona çıkan Nuri Yıldırım'ın Böke Mahallesi Muhtarı olan oğlu Tuncay Yıldırım, babasıymış gibi konuşarak, evine davet ettiği 2 dolandırıcıyı jandarmaya yakalattı.

Tomarza İlçesi'ne bağlı Böke Mahalle Muhtarı Tuncay Yıldırım’ın ev telefonunu arayan bir kişi, kendisini polis olarak tanıtarak, Nuri Yıldırım’ın FETÖ suçundan arandığını ve belli bir ücret karşılığında kendisini FETÖ suçlamasından kurtaracağını söyledi. Telefondakinin dolandırıcı olduğunu anlayan Muhtar Tuncay Yıldırım, 3 yıl önce 75 yaşında ölen babası Nuri Yıldırım’mış gibi konuşmaya devam etti ve onları yakalattı.

Muhtar Tuncay Yıldırım, olayı şöyle anlattı:

"Telefondakilere, evimde 7 bin dolar olduğunu, FETÖ belasından kurtulmak için bu parayı verebileceğimi söyledim. Dolandırıcılar, ev telefonu yerine, cep telefonuyla görüşmek istediklerini belirttiler. Ben de eşimin numarasını verdim. Bu kişi, ev telefonuyla yaptığımız görüşmeyi keserek, cep telefonundan aradı ve durumu kimseye söylemememi tembih ederek yaklaşık 4 saat cep telefonundan benimle görüştü. Sonunda parayı almak için eve geleceklerini, telefonu kapatmamamı söylediler. Eşim de durumu benim telefonumdan jandarmaya ve polise bildirdi. Jandarma, evimin etrafında önlem alırken, dolandırıcılar da bir ticari taksiyle eve geldiler. Parayı almak için evime giren 2 kişi, jandarmalar tarafından suçüstü yakalandı."

Gözaltına alınan Mehmet Fatih K. ve Yakup U.’nun jandarmadaki sorguları sürerken, bu 2 kişiyi Tomarza’ya getiren taksi sürücüsü ise aranıyor.

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