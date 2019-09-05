3 yaşındaki çocuğun anahtarını çevirdiği otomobil markete daldı
Ankara'da, 3 yaşındaki çocuğun kontak anahtarını çevirdiği park halindeki otomobil, bir anda hareket ederek markete girdi. Olay anı, marketin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Olay, dün saat 21.00 sıralarında Mamak ilçesindeki...
Ankara'da, 3 yaşındaki çocuğun kontak anahtarını çevirdiği park halindeki otomobil, bir anda hareket ederek markete girdi. Olay anı, marketin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında Mamak ilçesindeki Ege Mahallesi'nde meydana geldi. Natayolu Caddesi'ndeki markette çocuklarıyla alışveriş yapan çift, poşetlerini yüklemek için otoparktaki otomobiline geldi. Baba, küçük çocuğunu şoför koltuğuna bırakıp tekrar markete dönerken anne ise alışveriş poşetlerini bagaja yerleştirmeye başladı. İddiaya göre, bu sırada direksiyon başında oturan çocuğun kontak anahtarın çevirmesi sonucu otomobil hareket etmeye başladı. Otomobil, marketin camlarını kırıp, içeri girdikten bir süre sonra durdu. Otomobilin arkasında bulunan anne ise aracın arkasından içeri girip çocuğunu dışarı çıkardı. Anne ve oğlunun hafif şekilde yaralandığı olay, marketin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
|İmsak
|04:58
|Güneş
|06:27
|Öğle
|13:08
|İkindi
|16:46
|Akşam
|19:39
|Yatsı
|21:02
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0