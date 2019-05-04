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3 yaşındaki çocuğu akrep soktu

KAHRAMANMARAŞ'ta, sağ ayağını akrep sokan 3 yaşındaki Y.U., Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Olay, akşam saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinin Karadere Mahallesi'nde meydana geldi. Y.U., bahçede oyun oynarken birden çığlık...

3 yaşındaki çocuğu akrep soktu
KAHRAMANMARAŞ'ta, sağ ayağını akrep sokan 3 yaşındaki Y.U., Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.
Olay, akşam saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinin Karadere Mahallesi'nde meydana geldi. Y.U., bahçede oyun oynarken birden çığlık atıp ağlamaya başladı. Çocuğunun çığlığını duyan baba D.U., yanına gittiğinde oğlunun sağ ayağından akrep soktuğunu gördü. Babası tarafından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürülen Y.U., Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Y.U.'nun hayati tehlikesi olduğu belirtildi.

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