3 yaşındaki çocuğu akrep soktu

Olay, akşam saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinin Karadere Mahallesi'nde meydana geldi. Y.U., bahçede oyun oynarken birden çığlık atıp ağlamaya başladı. Çocuğunun çığlığını duyan baba D.U., yanına gittiğinde oğlunun sağ ayağından akrep soktuğunu gördü. Babası tarafından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürülen Y.U., Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Y.U.'nun hayati tehlikesi olduğu belirtildi.
Olay, akşam saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinin Karadere Mahallesi'nde meydana geldi. Y.U., bahçede oyun oynarken birden çığlık atıp ağlamaya başladı. Çocuğunun çığlığını duyan baba D.U., yanına gittiğinde oğlunun sağ ayağından akrep soktuğunu gördü. Babası tarafından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürülen Y.U., Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Y.U.'nun hayati tehlikesi olduğu belirtildi.