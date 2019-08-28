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3 yaşındaki Aras, villanın havuzunda boğuldu
FRANSA'dan Muğla'nın Fethiye ilçesine tatile gelen Taner- Elem Şahin çiftinin oğlu Aras (3), kaldıkları villanın havuzunda boğuldu. Fransa'da yaşayan Taner ve Elem Şahin çifti, 5 çocuklarıyla tatil için Fethiye ilçesindeki villaya yerleşti....
GÜVENLİK 28.08.2019, 10:35
FRANSA'dan Muğla'nın Fethiye ilçesine tatile gelen Taner- Elem Şahin çiftinin oğlu Aras (3), kaldıkları villanın havuzunda boğuldu.
Fransa'da yaşayan Taner ve Elem Şahin çifti, 5 çocuklarıyla tatil için Fethiye ilçesindeki villaya yerleşti. Şahin ailesi dışarı çıkma hazırlığı yaptığı sırada Aras, gözden kayboldu. Çevreyi araştıran baba Taner Şahin, oğlunu villanın havuzunda hareketsiz buldu. Aras'ı sudan çıkaran Taner Şahin, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Aras, kurtarılamadı. Aras Şahin'in cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Otopsi işlemlerinin ardından Aras Şahin'in cenazesini teslim alan Şahin çiftçi, gözyaşı döktü. Yakınlarının teskin etmeye çalıştığı anne Elem Şahin, "Bu acının tarifi yok" diyerek, sinir krizi geçirdi. "Aras'ım nerede, oğlumu istiyorum" diyerek gözyaşı döken Elem Şahin, yakınları tarafından güçlüklü araca bindirilerek götürüldü. Aras Şahin'in cenazesi, memleketi Yozgat'ın Yerköy ilçesinde toprağa verilecek.
Fransa'da yaşayan Taner ve Elem Şahin çifti, 5 çocuklarıyla tatil için Fethiye ilçesindeki villaya yerleşti. Şahin ailesi dışarı çıkma hazırlığı yaptığı sırada Aras, gözden kayboldu. Çevreyi araştıran baba Taner Şahin, oğlunu villanın havuzunda hareketsiz buldu. Aras'ı sudan çıkaran Taner Şahin, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Aras, kurtarılamadı. Aras Şahin'in cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Otopsi işlemlerinin ardından Aras Şahin'in cenazesini teslim alan Şahin çiftçi, gözyaşı döktü. Yakınlarının teskin etmeye çalıştığı anne Elem Şahin, "Bu acının tarifi yok" diyerek, sinir krizi geçirdi. "Aras'ım nerede, oğlumu istiyorum" diyerek gözyaşı döken Elem Şahin, yakınları tarafından güçlüklü araca bindirilerek götürüldü. Aras Şahin'in cenazesi, memleketi Yozgat'ın Yerköy ilçesinde toprağa verilecek.
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