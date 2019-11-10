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3'üncü kattan düşen yaşlı kadın, öldü
KARABÜK’te, alzheimer hastası Ayşa Aynacıoğlu (87), 3'üncü kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Olay, saat 05.30 sıralarında Yeşil Mahalle Şafak Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, alzheimer ve tansiyon hastası...
GÜVENLİK 10.11.2019, 20:38
KARABÜK’te, alzheimer hastası Ayşa Aynacıoğlu (87), 3'üncü kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi.
Olay, saat 05.30 sıralarında Yeşil Mahalle Şafak Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, alzheimer ve tansiyon hastası olan Ayşa Aynacıoğlu, ezanı dinlemek için pencere kenarına geldi. Dengesini kaybeden Aynacıoğlu, beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Ayşa Aynacıoğlu’nun cesedi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Olay, saat 05.30 sıralarında Yeşil Mahalle Şafak Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, alzheimer ve tansiyon hastası olan Ayşa Aynacıoğlu, ezanı dinlemek için pencere kenarına geldi. Dengesini kaybeden Aynacıoğlu, beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Ayşa Aynacıoğlu’nun cesedi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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