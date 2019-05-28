3'üncü kattan düşen Nisa Nur, yaşam mücadelesini kaybetti

NİĞDE'de, 3'üncü kattan düşerek ağır yaralanan Nisa Nur Şahin (14), 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.Olay, 24 Mayıs günü merkeze bağlı Şehitler Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanda meydana geldi. Nisa Nur Şahin, iddiaya göre dengesini kaybederek apartmanın 3'üncü katındaki evlerinin balkonundan düştü. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Nisa Nur, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada 4 gündür tedavise devam eden Nisa Nur, yaşam mücadelesini kaybetti.Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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