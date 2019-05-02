3'üncü kattan düşen Muhammed Emir, öldü (2)

CENAZE NAMAZINI AMCASI KILDIRDI

Hastanedeki otopsi işleminin ardından küçük Muhammed Emir'in cenazesi evlerinin önüne getirilerek helallik alındı. Daha sonra ise tabutu cenaze namazının kılınacağı Gaziosmanpaşa Camisi'ne götürüldü. Buradaki cenaze namazına babası Erdem Alparslan, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. İkindi namazı sonrası Muhammed Emir, imam olan amcası Enes Alparslan tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası şehir mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

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