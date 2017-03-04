3'üncü kattan düşen kadın ağır yaralandı

SAMSUN, () - SAMSUN'da tedavi için ağabeyinin yanına gelen ve şizofren hastası olduğu iddia edilen 35 yaşındaki Benan T., 3'üncü kat balkonundan düşünce ağır yaralandı.

Olay bugün Canik İlçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Benan T., şizoren hastalığı tedavisi için ağabeyinin yanına geldi. Evde yeğeniyle birlikte olduğu sırada oturdukları 3'üncü kattaki evin balkonundan düştü. Benan T. ihbar üzerine sevk edilen ambulans ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun ciddi olduğu kaydedildi. Olayın intihar mı yok sa kazayla mı olduğu araştırılıyor. Polis soruşturma başlattı.