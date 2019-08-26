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3'üncü kattan çarşaf sarkıtıp kaçan hırsız yakalandı
SİVAS'ta, 'hırsızlık' suçundan kesinleşmiş 2 yıl 1 ay hapis cezası olan ve 49 suçtan kaydı bulunan İsmail K., polis ekiplerinin evine düzenlediği operasyonu far edince, 3'üncü katın camından sarkıttığı çarşafla bahçeye inip...
GÜVENLİK 26.08.2019, 09:25
SİVAS'ta, 'hırsızlık' suçundan kesinleşmiş 2 yıl 1 ay hapis cezası olan ve 49 suçtan kaydı bulunan İsmail K., polis ekiplerinin evine düzenlediği operasyonu far edince, 3'üncü katın camından sarkıttığı çarşafla bahçeye inip kaçtı. Polis ekipleri, bir süre sonra, hala aynı mahallede olduğunu belirlediği İsmail K.'yi yakaladı.
Olay, dün sabah saatlerinde, Abdulvahabigazi Mahallesi Abdulvahabigazi Caddesi'nde meydana geldi. 'Hırsızlık' suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari İsmail K., 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki evine geldi. İsmail K., evde babası Hacı Mehmet K. ile tartıştı. Daha sonra evi terk eden babası Hacı Mehmet K., polise ihbarda bulundu. Polis ekiplerince, İsmail K.'yi yakalamak için eve operasyon düzenlendi. Polisi fark eden İsmail K., apartmanın arkasındaki bahçeye 3'üncü katın penceresinden çarşaf sarkıttı. İsmail K., sokağa inip, kaçtı. Polis ekipleri İsmail K.'nın kaçtıktan sonra aynı mahallede gizlendiğini belirledi. Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, operasyonla çeşitli suçlardan 49 kaydı bulunan İsmail K.'yi yakaladı. İsmail K. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Olay, dün sabah saatlerinde, Abdulvahabigazi Mahallesi Abdulvahabigazi Caddesi'nde meydana geldi. 'Hırsızlık' suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari İsmail K., 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki evine geldi. İsmail K., evde babası Hacı Mehmet K. ile tartıştı. Daha sonra evi terk eden babası Hacı Mehmet K., polise ihbarda bulundu. Polis ekiplerince, İsmail K.'yi yakalamak için eve operasyon düzenlendi. Polisi fark eden İsmail K., apartmanın arkasındaki bahçeye 3'üncü katın penceresinden çarşaf sarkıttı. İsmail K., sokağa inip, kaçtı. Polis ekipleri İsmail K.'nın kaçtıktan sonra aynı mahallede gizlendiğini belirledi. Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, operasyonla çeşitli suçlardan 49 kaydı bulunan İsmail K.'yi yakaladı. İsmail K. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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