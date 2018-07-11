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3'üncü kattan atlayan genç kız, otomobilin üzerine düşünce ölümden döndü

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 3'üncü kattaki dairenin balkonunda atlayan K.Ç. (16) adlı genç kız, park halindeki bir aracın üzerine düşerek yaralandı. Olay, saat 13.30 sıralarında Yukarı Pazarcı Mahallesi 4017 Sokak'ta meydana geldi....

3'üncü kattan atlayan genç kız, otomobilin üzerine düşünce ölümden döndü
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 3'üncü kattaki dairenin balkonunda atlayan K.Ç. (16) adlı genç kız, park halindeki bir aracın üzerine düşerek yaralandı.
Olay, saat 13.30 sıralarında Yukarı Pazarcı Mahallesi 4017 Sokak'ta meydana geldi. Bir apartmanın 3'üncü katında erkek arkadaşıyla birlikte kalan K.Ç., bilinmeyen nedenle oturduğu dairenin balkonuna çıktı. Balkon demirlerinden sarkan K.Ç. bir süre sonra kendini boşluğa bıraktı. Park halindeki otomobilin üzerine düşen K.Ç., yaralandı. K.Ç.'ye ilk müdahaleyi, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaptı.
Ambulansla kaldırıldığı Manavgat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan K.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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