Olay akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Mahallesi Şahin Sokak'ta meydana geldi. Erdem ve Elif Alparslan çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan Muhammed Emir Alparslan evlerinin açık olan penceresine çıktı. Pencerenin dışındaki sinekliğe yaslanan küçük çocuk, sinekliğin açılmasıyla 3'üncü kattan beton zemine düştü. Muhammed Emir'in düştüğünü gören baba Erdem Alparslan oğlunu otomobille Erbaa Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede tedaviye alınan çocuğun hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
3'üncü kat penceresinden düşen çocuk yaralandı
TOKAT'ın Erbaa ilçesinde 3'üncü kattaki evlerinin penceresinden beton zemine düşen Muhammed Emir Alparslan (7) yaralandı.
02 Mayıs 2019 Perşembe 00:12
TOKAT'ın Erbaa ilçesinde 3'üncü kattaki evlerinin penceresinden beton zemine düşen Muhammed Emir Alparslan (7) yaralandı.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.