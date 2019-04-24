3'üncü kat penceresinden atlayan kadın öldü

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 3'üncü kattaki evinin penceresinden atlayan Fatma S. (51), yaşamını yitirdi.Olay, saat 08.30 sıralarında, Atalar Mahallesi 859 Sokak'ta meydana geldi. Bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen Fatma S., yaşadığı apartmanın 3'üncü kattaki dairesinin penceresinden aşağı atladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Fatma S.'nin yaşamını yitirdiği belirledi. Polis ekiplerinin evde ve olay yerinde inceleme yapmasının ardından Fatma S.'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatma S.'nin yakınları gözyaşı döktü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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