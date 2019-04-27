3'üncü kat balkonundan düşüp, öldü

Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), () - AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde 3'üncü kat balkonundan düşen Kani Can (57), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 12.30 sıralarında, Kadınlar Denizi Aruba Evleri B Blok'ta meydana geldi. Koltuk değnekleriyle yürüyebilen Kani Can, evde yalnız olduğu sırada 3'üncü kattaki evinin balkonundan beton zemine düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Can'ın öldüğü belirlendi. Savcı ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kani Can'ın cesedi morga kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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